Maradonine izjave, ko pleše sa sestrom, zbog čega ima stotinu Bekama i zbog čega Ronaldo prodaje šampon...

Dijego Maradona je ostao upamćen i po svojim izjavama. Govorio je uvek ono što misli, nikome nije ostao dužan, politička korektnost za njega nije postojala.



Naravno svi znaju za Božju ruku, ali bilo je nekih neverovatnih izjava koje su ostale ispod radara.



Da se podsetimo.



"Bez obzira šta se desi, ko je trener, selektor, desetka je uvek moja".



"Ako dođeš u kazneni prostor i ne šutneš na gol, to je kao da plešeš sa svojom sestrom".



"Fudbal me ne zamara, ali oni okolo svakako. Postoje direktori, ti likovi kojima je važnije da se slikaju nego da urade nešto za klub.



"Ako je Pele Betoven, ja sam Ron Vud, Kejt Ričards, i Bono u jednom. Jer ja sam strastvena strana fudbala".



"Jeste li videli kako Kristijano Ronaldo slavi golove i pozira. On vam uz fudbal prodaje šampone".



"Moje greške? Pa fudbal ne bi trebalo da plaća za to, kriv sam ja, ne lopta".



"U početku ste euforični kada se drogirate, kao kad osvojite prvenstvo. Zato se i drogirate, pomislite, 'Ma koga briga za sutra, kad mogu danas da osvojim sve"



"Oni su mi na SP u Americi odsekli noge bez mogućnosti da se branim".



"Siromašto je loše, ja to znam dobro, svet je nepravedan, bogati bi trebalo da imaju malo manje, da bi siromašni imali makar malo više".



"Privilegovan sa, ali to je Božja volja, učinio me je velikim. Zato se prekrstim kad izlazim na teren. Boga nikada ne bih izdao".



"Ako moja mama kaže da sam najbolji na svetu, a ona je uvek u pravu, onda sam sigurno najbolji".



"Na psihijatrijskoj klinici sam bio kao Džek Nikolson u Letu iznad kukavičjeg gnezda. Bio je lik koji misli da je Robinson Kruso i niko nije verovao da sam Maradona".



"Moja Božja ruka nam je donela Papu Argentinca".



"Pele bi trebalo da se vrati u muzej".



"Svi koji misle da sam lako uspeo i da mi je nešto dano, mogu da me poljube u d... Sve sam zaslužio".



"Ja sam crn ili beo, nikada siv"



"Ti si samo golman"



"Ima na stotine Bekama na svetu"



"Kada odluči Bog će doći po mene"