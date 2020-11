Maradonina smrt uzdrmala i zvezdu Premijer lige, Gvardiola priznao da je napadač pod znakom pitanja

Najbolji napadač Mančester sitija Serhio Aguero veoma je rastrojen nakon smrti Dijega Maradone, a prema rečima Pepa Gvardiole veliko je pitanje da li će biti u sastavu za vikend.



Osim što mu je sunarodnik i fudbalski uzor, Maradona je Agueru bio tast budući da je Kun oženio Dijegovu ćerku sa kojom ima 11-godišnjeg sina.



Tragedija koja se dogodila u sredu popodne osetila se i porodici Aguero, pa je pitanje u kakvom će psihičkom stanju dočekati predstojeće kolo u Premijer ligi.



Ovu informaciju potvrdio je menadžer "građana" na konferenciji za novinare pred nedeljni duel protiv Barnlija na Etihadu.



"Veoma je teško u ovom trenutku pričati o njegovom stanju. Utakimica protiv Olimpijakosa je bila jako teška. Tužan trenutak za njegovu porodicu, ali on je OK" - rekao je Gvardiola.



Aguero je bio u braku sa Maradoninom ćerkom do 2012. godine kada su se nakon četiri godine braka razveli.



Najbolji strelac u istoriji Sitija se bori sa formom nakon operacije kolena od letos i porede zadnje lože prošlog meseca.



U međuvremenu se u vratio u sastav u meču protiv Olimpijakosa, baš u danu kada je preminuo Maradona.