Maradonin krvnik – Život i delo „Kasapina iz Bilbaoa“

Bila je poslednja nedelja septembra, Bilbao je nosio titulu prvaka, prethodne godine je Klemente napravio neverovatan uspeh, u dramatično finišu oteli su Realu titulu. Prepuni samopouzdanja Baski su ušli u novi šampionat gde nisu promenili navike, pisali smo o tome. Ovoga puta je Zubizareta bio savladan samo 30 puta, a „Ćuri“ su se ponovo radovali. Imali su isto bodova kao Real, ali bolju gol razliku. Jedan od stubova tog mitskog tima bio je i „Goiko“, španski reprezentativac, vicešampion Evrope, čovek od poverenja.



I niko, baš niko ga neće zapamtiti po tom nadimku, ali kada kažete „Kasapin iz Bilbaoa“ svi znaju o kome se radi.



Nadimak mu je dao jedan engleski novinar nakon divljačkog starta na utakmici protiv Barcelone. Pokidao je ligamente zgloba Dijegu Maradoni koji je morao da pauzira četiri meseca.



Pričalo se da tu kopačku Andoni Giokoečea čuva u kristalnoj kutiji kao trofej, ali ljudi svašta pričaju, to nikada nije potvrđeno. Ono što jeste je kazna od deset mečeva neigranja, Barsa je tražila da ga doživotno izbace iz fudbala, Menoti ga nazvao anti-fudbalerom.



Nije tukao samo Maradonu, plašila ga se čitava liga, nisu to bila vremena kada su sudije posebno štitile majstora. „Goiko“ je umalo udavio Šustera na jednoj drugoj utakmici sa Barselonom, a bio je u glavnoj ulozi u finalu kupa Španije te sezone.



I ponovo je protivnik bio Maradona, ponovo Barselona. O tome se manje priča nego o onom divljačkom startu, ali je Goikoečea bio zaista na putu da završi karijeru. Međutim, Španci su ga voleli, iako brutalan, uvek je davao sve za reprezentaciju, a tih godina Bilbao je bio pravo osveženje, nasledili su Sosijedad kao najbolji tim u državi, prva polovina osamdesetih je prošla u dominaciji baskijskog fudbala.



Naime, u leto 1983. je Barsa osvojila kup, Maradona je postigao jedini gol, stariji se sećaju one legendarne finte kada je prvo bacio Augustina, golmana Madriđana, pa onda izblamirao defanzivca Huana Hozea koji je završio u mreži, za njim je ušla i lopta. Uz onaj gol na „Marakani“ Zvezdi, to je verovatno bio najbolji potez Peluse za dve sezone koje je proveo u klubu.







Barsa je naredne godine branila trofej, igralo se na „Bernabeu“ pred 100 000 ljudi. Za Baske, kup ima poseban značaj, uvek je bila prilika da paradiraju pred Frankom i izazivaju Kastiljance sa peharom koji je nosi ime Generalisimusa, a danas kralja.



To je bilo verovatno najbrutalnije finale u istoriji takmičenja. Slavio je Bilbao, mnogo je bilo teških faulova na obe strane, a kada je sudija svirao kraj, došlo je do opšte tuče. Sa ljudima kakvi su Goikoečea, Pači Salinas, „Tarzan“ Migueli, Bilbao je samo to čekao. Maradona je bio u centru pažnje, dobio je po karate udarac od „Tarzana“, ali i „Kasapina“ koji ga je pogodio nogom u grudi.



Barsa je započela frku to je istina, ali je odgovor bio žestok. Goikoečea je dobio 18 utakmica neigranja, ali je kazna smanjena na 7, jasno, nije se odnosila na reprezentaciju. Maradona je otišao, a umalo se nisu sreli ponovo na Mundijalu 1986. „Goiko“ je dao jedan, Butragenjo četiri gola Dancima, Španija je ušla u četvrtfinale ali je izgubila na penale od Belgije koju je Maradona sačekao i dao im dva gola za ulazak u samu završnicu.







Kada se Maradona vratio u Španiju i zaigrao za Sevilju, njegov krvnik je završio karijeru. Goikoečea je 1987. otišao u Atletiko Madrid i tri sezone kasnije završio karijeru.



Prošle nedelje se oprostio od Maradone na društvenim mrežama, usledile su strašne uvrede, prokomentarisao je da ne odgovara jer bi to bilo kao da trošiš sapun i vodu da bi majmunu prao kosu.



Ipak, ušao je kako-tako u istoriju, a u jednoj anketi engleskih medija proglašen je za najgrubljeg igrača svih vremena.