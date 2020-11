Maradona umro kao siromašak, počinje bitka za nasledstvo

Dijego Maradona je umro siromašan. Tačnije sa svega 75 000 dolara na računu, ali to novac, njegovo bogatstvo je i dalje ogromno u nekretninama.



"Korijere delo Sport" je doneo priču po kojoj je Maradona trošio ogroman novac, davao svakome, njegova velikodušnost se pročula i znani i neznani tražili su mu novac.



"Koristili su njegovu dobrotu, neki su i krali od njega, a i sam je živeo iznad svojih mogućnosti", kaže njegov bliski prijatelj Luis Ventura.



"Tačno, imao je malo novca, ali njemu novac nikada nije značio ništa. Niti ga je osio sa sobom, nikada nije imao više od 100 evra u novčaniku", rekao je ovaj novinar.



Anđelo Pizani koji je Maradonin advokat u Italiji kaže da je dugovao oko 40 miliona za porez, kao i da se sudio sa italijanskom državom oko 50 miliona koje je navodno ostao dužan iz vremena dok je igrao u Italiji.











Maradoni su čak oduzeli minđušu kada je bio na Apeninima, poreznici su bili nemilosrdni, a taj nakit je na aukciji za 35000 evra otkupio Fabricio Mikoli nekadašnji italijanski reprezentativac.



Dijego je recimo inkasirao oko 20 miliona evra da bude počasni predsednik Dinamo Bresta iz Belorusije, a trenirao je i arapske klubove za veliki novac. Međutim, sve to je trošio nemilice, uglavnom na druge.



Iza njega je ostala ogromna imovina u nekretninama. Naime, on je imao zgradu i nekoliko stanova u Buenos Ajresu, šest luksuznih automobila, investicije u Kubi i Italiji, kao i fudbalske škole u Kini.



"Uz to ugovori sa Pumom, kao i ugovori oko marketinških prava, ovo drugo neće prestati ni posle njegove smrti, Maradona je bio ikona i ostaće takav u pamćenju ljudi", objašnava italijanski list.







"Korijere delo Sport" dodaje da će sada uslediti mučna bitka za njegovo nasledstvo, odnosno nepokretnosti koje je ostavio, ali da će verovatno i država pokušati da stavi šapu na to u Argentini.



Podsetimo, Maradona je imao dva sina i tri ćerke sa četiri različite žene.