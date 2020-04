Manćini o osvajanju Evropskog prvenstva i igraču koji je u rangu sa Mesijem i Ronaldom!

Selektor fudbalske reprezentacije Italije Roberto Manćini rekao je danas da će njegova ekipa na Evropskom prvenstvu ići na titulu.







"Uspeli smo da stvorimo jak tim koji može da se bori za prvu titulu za Italiju od 1968. Vratiti trofej u Italiju nakon svih tih godina bilo bi veličanstveno. Imamo kvalitet za to", rekao je Manćini za italijanske medije.



Italija je postala jedan od kandidata za osvajanje šampionata Evrope pošto je pobedila u svih 10 kvalifikacionih utakmica.



"Drago mi što smo navijače naterali da ponovo vole reprezentaciju. To smo postigli odličnim rezultatima i atraktivnim igrama. Igrači su shvatili da nisu loši, samo je trebalo da verujemo u sebe", rekao je Manćini.



On je za "Sport Mediaset" govorio i o igračima sa kojima je radio tokom godina i imao je posebne reči hvale za Zlatana Ibrahimovića.



"Zlatan će ostati upamćen kao jedan od najboljih napadača svih vremena. On je na istom nivou kao Lionel Mesi ili Kristijano Ronaldo. Osvajao je titule gde god da je igrao i postigao gomilu golova. U Milanu je igrao dobro ove sezone, ali ne znam koji su mu planovi za budućnost", rekao je Manćini.