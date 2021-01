Mančester Siti, labudova pesma Frenkija Lamparda! A ko (ne) donosi pare?

Većina će na meč Čelsija i Sitija reagovati isto, sudar „tajkunskih klubova“, ruski i arapski kapital, tu se funte kotrljaju, ne lepe za zemlju kao američke ili kineske. I zaista šeik Mansur i Roman Abramovič su se pokazali kao pravi „sugar daddies“ za svoje klubove, pisali smo nebrojeno puta.



Rus je samo želeo da se zabavlja, jer život je kratak i novac treba trošiti, Emiraćani su uz geopolitički značaj i promociju svoje zemlje, hteli i upliv u društvo elitnih i privilegovanih. Siti nije bio njihova prva opcija, ali su svi veliki klubovi bili zauzeti. „Građani“ su sa epitetom najsimpatičnijeg gubitnika u Engleskoj, stadionom koji su uzeli na „lizing“ od 250 godina i bez većih dugova, uz vlasnika Šinavatru koji je imao problema kod kuće nakon pada sa vlasti, bili laka meta.



O novijoj istoriji znate sve, Lampard je odigrao godinu za Siti, nakon što je ostao bez ugovora u Čelsiju, sada je na klupi „Plavaca“, nema nikakvih emocija prema rivalu.



Jer, on je u poslednjoj godini u Čelsiju, iako se Murinjo vratio, odigrao samo 1700 minuta, mnogo manje od ostalih veterana i „Murinjovih“ ljudi, Terija i golmana Čeha.



Bilo je jasno da čoveku koji je dao najviše golova u istoriji „Plavaca“ nema više života na „Stamford Bridžu“, onog u kopačkama.



„Želeo sam da završim karijeru u Čelsiju, ali nije bilo moguće. A opet, pitao sam se da li je to kraja, da li sam dao sve“, objasnio je pre par godina sadašnji menadžer Čelsija.



Taj odlazak u Siti mu Abramovič nije uzeo za zlo, ali Murinjo jeste, iako su prijatelji.



„Ne mogu da shvatim da je mogao da ode tamo, kada zna šta mislimo o njima“, kao i obično Portugalac je propustio priliku da ćuti.



Lampard je potpisao zbunjujući ugovor sa Sitijem, mnogi su verovali da neće biti više od ambasadora, poput svojevremeno Ovena Hargrivsa. No, kada je stigao, sigurno niko nije planirao da sedi besposlen do marta kada počinje nova MLS sezona. Mnogi kažu da je to bio plan, da pojača Siti, ali da to bude navodnja pozajmica iz njujorške franšize.



Pelegrini je čak tvrdio da će biti rezerva, da je zamena za zaboravljenog Rodvela i Gareta Berija, i da su starteri, pored Jaje Turea, još David Silva i Fernandinjo.







No, mnogi su i tada smatrali da je u pitanju čisti PR, da se ne naruši Frenkijev legat u Čelsiju. Jer, Lamps je drugom meču za Mančester Siti protiv Čelsija, ušao u igru i pogodio za remi. Nije se radovao, to naravno nije dolazilo u obzir, ali se euforija razlila među Sitijevim navijačima. Neverica na drugoj strani, iako su ga pozdravili pesmom i aplauzima. Sam Lamps je rekao da je sve to uvrnuto i da ne može da se raduje. Ali, itekako se radovao kada je naredne nedelje protiv Šefild Vendsdeja u Liga kupu, dao dva i asistirao kod još dva gola, pa onda pogodio i protiv Hala u prvenstvu. On je već u septembru proglašen za igrača meseca u Sitiju, dao je gol i Sparsima i te godine odigrao 32 ligaška meča, na 22 ušao kao super rezerva. Stario je kao vino, imao više minuta od Džeka, Jovetića i Vilfreda Bonija koji je doveden u januaru kao ogromno pojačanje, a danas ga se malo ko seća.



Ipak, na kraju, Siti je završio iza Murinjovog Čelsija, a nije osvojio nijedan trofej. Ipak, za njega je to bila sezona potvrde da može da igra na vrhunskom nivou part-time, tim pre što verovatno, iako bi sa Čelsijem osvojio titulu, pored Matića i Fabregasa, teško da bi toliko igrao.













Od kada je na klupi Čelsija, Frenki je jednom dobio, jednog izgubio u PL od Gvardiole, videćemo šta će nam doneti prvi okršaj 2021.







Kada je bio na terenu, uvek je garantovao golove, a ko će danas da preuzme uloge golgetera?





Ko (ne)donosi pare?







AdmiralBet nudi zanimljivu ponudu kada je u pitanju klađenje na PL fantazi, a možda je najveća sigurica Kevin De Brujne.







Belgijanac je na penalima, i dalje je ključan za igru Pepa Gvardiole, pa bi danas mogao da iznenadi i da ode u "plus".









S druge strane, u Čelsiju se posebno ističe neefikasnost Tima Vernera pa je izvesno da ni danas neće otići u "plus".