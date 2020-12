Mančester Junajted - Pet razloga zbog kojih mogu do titule i pet koji će ih sprečiti!

Hoćemo li gledati "klasik" u PL ove sezone. Dva najveća tima na ostrvu bi mogli da se bore za titulu, što je verovatno najbolje što Britanija može da ponudi.



Liverpul ostaje favorit za odbranu krune, ali im Junajted i priznaćete, to niko nije očekivao biti glavni problem. "Đavoli" će u novoj godini startovati sa pozicije prvog izazivača, a meč na "Enfildu" 17. januara se već najavljuje kao jedna od najbitnijih stvari u novijoj istoriji PL.



Ovo su razlozi zbog kojih Junajted može do titule:



1. Neverovatno Bruno Fernandeš koji je od debija prošlog februara dao 26 golova, i imao 17 asistencija u 45 mečeva. Jedino je Salah dao više golova, ali ima mnogo manje asistencija.



U Engleskoj kažu da su Junajtedove godine obeležene dovođenjem igrača koji pokrene ekipu,setimo se Kantone, Ronalda ili Vejna Runija.



2. Veruje se da Junajted ima najbolji napad u ligi. Jer Rašford, Kavani, Marsija i Grinvud deluju kao moćan poker Klop nema takvu dubinu.



3. Junajted će kupiti štopera, izgleda da je jasno da su osetili šansu za titulu i ako Megvajeru pridruže nekog ozbiljnog defanzivca jasno je da, imajući u vidu probleme Liverpula sa povredama, to može da bude prevaga.



4. Timski duh je veoma važan, u poslednje vreme su četiri meča okrenuli, prava je šteta što nema publike koja ih nosi, ali i bez toga oni su tim koji je pokazao karakter.



5. Liverpul nema sigurnost iz prošle godine, gube bodove i praktično je trka otvorena. To će Redsima odseći samopouzdanje, svako može da računa da nisu ni nepobedivi ni nezaustavljivi, Jasno je i sa Everton i Aston Vila imaju svoje sezone, ne za titulu, ali to su timovi koji će se trkati za nešto, pa sada umesto velike šestorke, plus Vulvsa, imate devet ekipa spremnih da svakome uzmu bodove.







Šta su problemi odnosno razlozi koji otpisuju Junajted iz trke?



1. Liverpul je jači tim, tim pobednika, navikao da osvaja trofeje. Klop je sa Dortmundom odbranio titulu, njegove dominacije ne traju sezone i on zna da zadrži glad kod svojih igrača.



2. Junajted ima EL koja je teža od Lige šampiona jer Solskjer je najavio da će probati da ode dalje nego prošle godine kada je stigao do polufinala. Norvežanin odbija svaku pomisao da žrtvuje Evrope, pa ono što je u Italiji recimo prednost, da ispadneš rano i koncentrišeš se na prvenstvo, ostaje problem u Engleskoj. Sad upitaće neko zbog čega je lakša Liga šampiona za Liverpul. Pa, manje ima utakmica, plus, lakše je igrati subota, pa utorak ili sreda, nego četvrtak-nedelja, tako da će "Đavoli" ipak više trošiti energiju.



3. Da li Junajted može da računa na ovakvog Fernandeša cele sezone. Za njega nemaju zamenu, nije igrao samo jednu utakmicu od 15 u PL i to je problem. Kada padne u formi mnogi očekuju da će se tim slomiti.



4. Solskjer nije rešio pitanje sredine terena, nema najbolju postavu, ima širok izbor, ali problem je što Pogba i Fernandeš ne mogu zajedno, što mora da se napravi mesto za Van de Beka koji je sjajan, što imaju Matića i MekTominaja, što će neko biti nezadovoljan i što se to lako u svlačionici oseti kada igrač ima uticaj.



5. Junajted je dugo tokom Solskjerovog boravka na klupi imao problem sa kontinuitetom. Da li su ti dani prošlost? Da li su preležali dečje bolesti? Sada se čini da jesu, ali ko zna, mnogo puta su bili Doktor Džekil i Mister Hajd da bismo im verovali u tom smislu. Pre derbija sa Liverpulom čekaju Vilu, pa onda slede dva kupa, sa Sitijem polufinale Liga kupa i onda treća runda FA protiv Votforda. Da li Solskjer može da sačuva tim, teško je reći...