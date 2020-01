Majstorije, Orsolini spasio Mihinu Bolonju!

Prvi gol smo videli kada je Benasi dočekao loptu na volej i sa oko 20 metara je opalio, lopta se od stative odbila u mrežu za 0:1. U nastavku utakmice po par šansi na obe strane, Bolonja je mogla do gola preko Sansonea i Tomijasua, Viola do novog gola preko Kijeze i Pulgara iz slobodnog udarca, ali promene rezultata nije bilo sve do kraja meča, odnosno do 4. minuta nadoknade.Tada je Orsolini izveo slobodan udarac iz mrtvog ugla, šutirao je na gol, pogodio na neverovatan način, a gol ide na dušu golmana Fiorentine. U Fiorentini Milenković je odigrao 90 minuta i dobio žuti karton, a Vlahović je zamenjen u 67. minutu meča.