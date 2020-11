Majka svih Pepovih grešaka, već je gledao kuću, nije stigao! I posle je sve krenulo nizbrdo za Siti!

Nakon lošeg starta, Siti je na 12. mestu na tabeli. Imaju osam bodova manje od Liverpula i Totenhema i iskreno ne izgledaju kao materijal za titulu. Pep je juče izjavio da je zbog kvaliteta lige engleskim klubovima teže u Evropi, ali i da ima osećaj da bi Siti ove godine mogao da stigne do Svetog Grala i osvoji Ligu šampiona.



No, sada je to daleko, Špancu se zamera da je promašio opet sa pojačanjima, i da je to slučaj već dve godine, a da je najveći problem to što je činjenicom da je Fernandinjo zbog godina neupotebljiv kao recimo pre dve ili tri sezone, vezni red izgubio na dinamici.



Dakle, problem nije ni odbrana, ni Kunove povrede, već greške koje je Pep pravio u seriji.









Po engleskim medijima skupo je platio to što mu je bivši klub Barselona preotela Frenkija De Jonga. Njegova porodica je bila u Mančesteru, razgovara sa čelnicima, a onda je devojka doletela kako bi potražila kuću u kojoj će živeti. Ali, onda se umešala Barselona, De Jong je želeo u Kataloniju, međutim mnogi smatraju da je Siti mogao vrlo lako da pobedi novcem Katalonce i ipak privoli De Jonga, ili da sklopi odmah sa njih ugovor. Čekali su i pogrešili.



Posle toga je bilo problema, za Pepa je Fred bio preskup, nisu želeli da ulaze u licitaciju sa Junajtedom, u stvari njegova meta je bio Žorginjo iz Napolija. Ali, Italo-Brazilac je zbpg Sarija otišao u Čelsi, pa je Pep pod pritiskom kupio Rodrija.



Do sada se nije ispostavilo da je bio u pravu, jednostavno Španac nema kvalitet Fernandinja ili ga nije pokazao.









Ako na stranu stavimo promašaje tipa Kanselo, Rodri pa i stalno povređeni Mendi, upravo nesposobnost Gvardiole da nađe rešenje izaziva dosta problema. Mnogi smatraju da bi Fodena mogao da proba u toj poziciji, da donese više energije, ali Pep je lakonski rekao da problem jeste u njemu, međutim da rešenja nisu tako laka.



Videćemo, Siti putuje u Atinu bez par igrača, odmara ih za vikend, posle poraza od Totenhema nisu više u situaciji da rasipaju bodove.