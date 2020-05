Majka Luke Jovića o događaju je promenio sve: "I danas plačem zbog njega, postao je jači zbog sestre"

U emisiji Arene sport "Majke šampioni" majka fudbalera Reala Luke Jovića Svetlana govorila je o tome kako je bilo Lukino odrastanje u teškim trenucima po porodicu.



Njegova sestra Milijana se borila sa leukemijom dok je on bio dečak.



"Luka je bio dosta mali ali mislim da je mogao da shvati težinu situacije kada je njegova sestra bila bolesna. Video je da je nema kod kuće, da je izgubila kosu, znao je da je u bolnici. Verujem da je taj period uticao na to da brže odraste i sazri kao ličnost. On je dobio dodatnu snagu nakon tog perioda i želju da uspe i napravi veliku karijeru", smatra Svetlana Jović.



Ona ističe da, pored toga što joj je neizmerno drago što je njen sin dospeo do velikih fudbalskih visina, nije joj lako kada mora biti odvojena od njega.



"Možda je otac bio prvi koji je primetio talenat, da Luka u tom uzrastu zna više toga sa loptom od njegovih vršnjaka. Mnogo rano je otišao od kuće. Svaki dan ga pozovem, pitam ga šta radiš, kako si, on mi kaže dobro sam. A da li je zaista dobro? Pa pomislim koliko ga dugo nisam videla, koliko sam ga poželela, koliko mi nedostaje... I onda počnem da plačem", rekla je majka napadača Reala.



Na najvećoj sceni sve uvek deluje besprekorno, ali trebalo bi da budemo svesni da su i sportisti samo obični ljudi, sa svim svojim nevoljama i problemima.