Maestralni Pep "nacrtao" kako je održao novi čas fudbala u Madridu

Mančester Siti je nakon preokreta pobedio Real Madrid rezultatom 2:1 i ima veliku prednost pred revanš osmine finala LŠ na svom stadionu.



Pep Gvardiola je na konferenciji za medije objasnio kako se pripremao za ovu utakmicu i doneo pojedine odluke. Jedna od najčudnijih, a koja je prelomila meč, jeste da je opet igrao sa "lažnom devetkom", jer je Gabrijel Žezus sa levog boka ulazio u sredinu u fazi napada, a De Brujne je bio zadužen da stoji kao najistureniji i buni vezni red i štopere Reala.



"Sada dobijam komplimente, zato što smo pobedili, a da smo izgubili, svi bi govorili da je zato što smo igrali bez "devetke". Gabrijel Žezus ima nešto što nema nijedan drugi napadač na svetu. Kada on počne da pravi "dijagonale" po terenu, tolikom brzinom, neuhvatljiv je. Odlučili smo da igramo sa njim zato što igra i odbranu u konkretnom pravcu, a onda u fazi napada raširi teren, otvori prostor sebi, u suprotnom, u sredini bi ga čekali Ramos, Varan i Valverde. De Brujne u ovom našem drugom sistemu uradio najveći deo posla. On je najbolji vezni igrač na svetu, mnogo radi za tim i odlično čita igru", počeo je Pep.



Tu nije bio kraj, Katalonac je objasnio kako je analizirao Zidanov tim.



"Imali smo 10 slobodnih dana i ja sam pogledao sve utakmice Reala. Uvek se trudim da saznam sve o svom rivalu i da to prenesm igračima. Iako su počeli 4-3-3, a potom se prebacili na 4-4-2, i dalje sam imao mnogo informacija da kažem svojim igračima na šta sve treba da budu spremni. Priznajem, do ove sezone nisam mnogo poznavao Valverde i morao sam da ga analiziram. Ali, kada sam video kako igraju visok presing na Kamp Nou, znao sam da to i nas čeka večeras na njihovom stadionu. Imam obavezu da kažem svojim igračima sve što može da ih očekuje i to sam i uradio. Dobro smo predvideli njihovu igru", istakao je Pep.









Gvardiola je potom možda i na najbolji način objasnio šta Ligu šampiona čini tako posebnom.



"Na utakmicama Lige šampiona moraš da se pripremiš da patiš, i da prihvatiš da ćeš tokom 90 minuta u nekom momentu biti bolji, i onda lošiji tim. Recimo, Real je poveo kada smo mi bili bolji na terenu, a posle vođstva oni su preuzeli kontrolu, a onda smo mi dali dva gola. To je Liga šampiona i suština je u detaljima. Oni odlučuju. Kada pobediš, onda te svi veličaju kako si dobro pročitao igru, a suprotno je kada izgubiš, a suština čitanja igre je ista. Analiza rivala pre meča je i dalje ista. Na terenu odlučuju samo detalji", objasnio je Pep i dodao da ovde još ništa nije gotovo.







"Ovaj dvomeč još uvek nije gotov, jer ako neko u Evropi može da preokrene sve, onda je to Real Madrid. Još uvek nismo prošli, ali pobeda na Bernabeu je ogromna satisfakcija za nas, jer znamo koliko je to teško", zaključio je Pep.