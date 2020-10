Madriđani se baš danas prisećaju zbog čega su doveli Luku Jovića!

Na današnji dan, pre tačno dve godine, 19. oktobra 2018. Luka Jović je napravio čudo.



Tada, sa tek svojih 20 godina, postigao je pet golova za Ajntraht iz Frankfurta u pobedi nad Fortunom iz Dizeldorfa.



On je tako postao prvi u istoriji tog kluba kome je to pošlo za nogom i najmlađi u istoriji Bundeslige, te je od tog trenutka bio pod posebnim okom brojnih skauta i klubova širom Evrope.



Jović je tog dana odigrao verovatno najbolji meč u karijeri i teško da će ga ikada ponoviti. Sa pet golova u pobedi od 7:1 započeo je nestvarnu sezonu u kojoj je do kraja postigao neverovatnih 27 golova, a takođe je predvodio Ajntraht i do polufinala Lige Evrope, u kom je Čelsi slavio posle penala.



Nakon te sezone, u Madridu nisu imali dilemu, odlučili su da dovedu Luku Jovića za rekordnih 60 miliona evra, a ostalo je istorija.



Po Luku, ne baš tako pozitivna, jer je sigurno mogao više od samo dva postignuta gola u celoj sezoni. Ukupno do sada je odigrao 30 mečeva za Real i ostao je na toj cifri.









Neka mu sećanje na današnji dan probudi ono najbolje, pa neka strada već u sredu Šahtjor na startu Lige šampiona, pa da Luka dobije šansu i u subotu na Kamp Nou...





Prisetite se tog čudesnog popodneva, pre tačno dve godine...