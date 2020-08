Madriđani pred finale LŠ - "Real je srećan samo dok pobeđuje!"

Večeras će sve oči biti uprte ka "La Lužu" u Lisabonu.



U Portugalu se igra finale Lige šampiona, PSŽ i Bajern Minhen će odlučivati o novom kralju Evrope. Dva dana posle ove utakmice imamo i finalni susret u omladinskoj Ligi šampioni.



Takmaci će biti Real Madrid i Benfika. Portugalci su bili dominantni u polufinalu i sa 3:0 eliminisali vršnjake iz Ajaksa. Real je pak imao više problema, u teškoj utakmici savladali su RB Salcburg rezultatom 2:1. Trener omladinaca jeste Raul, legendarni napadač Španije i "los blankosa".



"U Real Madridu srećan si samo kada pobeđuješ. Moramo što pre da odmorimo momke. Biće to naša četvrta utakmica, nadamo se da ćemo uz pomoć doktora, fizioterapeuta i želje moći da odigramo dobru utakmicu u utorak. Borićemo se do kraja. Momci su patili, ali titule se ne osvajaju bez patnje", prenosi Marka reči Raula.



Nekadašnji kapiten je pred ogromnim uspehom, ko zna možda jednog dana uspe to i kao trener seniora.