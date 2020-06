Madriđani opet besni - Sramni Geret Bejl!

Geret Bejl je ponovo na udaru madridske javnosti.



Velšanin je po povratku La Lige odigrao pola sata u pobedi Reala nad Eibarom, ali je osetio "opterećenje" u mišićima, zbog čega je propustio današnji trening.



Madridski As ističe da je Bejl bio nezainteresovan i da je na terenu izgledao kao da se dosađuje, a njegove brojke su bile sramotne.



Za pola sata igre, imao je samo 11 dodavanja i od toga samo sedam preciznih, a od tih sedam samo dva na protivničkoj polovini!



Tu nije kraj, Bejl je izgubio čak pet lopti, ukrao je samo jednu, a nije uputio nijedan udarac ka golu, te je praktično više smetao ostalim saigračima na terenu.



Na sve to, danas se nije ni pojavio na treningu, navodno je za to dobio dozvolu lekarskog tima, pošto je "osetio preopterećenje" mišića.







As podseća da ovo nije prvi put da Bejl deluje totalno nezainteresovano i da je on od onih igrača koji ne mogu da igraju kao se ne osete važnim delom tima, što je svakako slučaj sa njim.



Na sve to, As otkriva i još jedan neverovatan podatak, a to je da je Bejl posebno nezainteresovan i neuverljiv na domaćem terenu, jer je poslednji gol u Madridu dao još marta 2019. godine!



Izgleda da ovde nema nazad, samo je pitanje šta će se desiti, a to za sada niko ne zna... doduše, pojavila se informacija da bi u nekom ludom "trejdu" mogao u Čelsi, a više o tome As podseća da ovo nije prvi put da Bejl deluje totalno nezainteresovano i da je on od onih igrača koji ne mogu da igraju kao se ne osete važnim delom tima, što je svakako slučaj sa njim.Na sve to, As otkriva i još jedan neverovatan podatak, a to je da je Bejl posebno nezainteresovan i neuverljiv na domaćem terenu, jer je poslednji gol u Madridu dao još marta 2019. godine!Izgleda da ovde nema nazad, samo je pitanje šta će se desiti, a to za sada niko ne zna... doduše, pojavila se informacija da bi u nekom ludom "trejdu" mogao u Čelsi, a više o tome OVDE