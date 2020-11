Madrid očima ne veruje, Nadal, i to ne onaj koji je bio fudbaler, zvanično postaje direktor Barse!

Španiju je protresla vest, ma koliko zvučalo čudno, jedan Nadal je igrao, drugi će sedeti u upravnom bordu Barselone.



Ovo će se desiti ako Viktor Font postane predsednik kluba, on je i najveći favorit, vratiće Ćavija, možda i na mesto trenera. Laporta, bivši predsednik se nije izjasnio hoće li se kandidovati, a igrači su za Fonta koji bi osim Ćavija na pozicije postavio Valdesa, Pujola, a verovatno vratio i Inijestu u klub.



No, u klubu, odnosno među direktorima biće jedan Nadal. I to ne Migel Anhel koji je bio štoper Barselone već njegov rođeni brat Toni, koji je najpoznatiji kao trener sinovca Rafe, jednog od najboljih tenisera svih vremena.







Dolazak Tonija Nadala u Barselonu biće zaista prvorazredna senzacija, jer je Rafael Nadal deklasirani navijač Real Madrida i presudno je uticao na neke igrače poput svog zemljaka sa Baleara Asensija da izaberu Madrid pre Barselone.







Toni Nadal je do 2017. bio Rafin trener, prethodno je doveo Karlosa Moju, a onda mu i prepustio mesto. Odluku je saopštio prvo bratu Sebastijanu koji je Rafin otac. Preselio se u Nadalovu akademiju, a vest da će verovatno biti član borda Barsinih direktora zatekla je Španiju.