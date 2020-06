"Madrid, cabrón, saluda al campeón" - Najveća greška u istoriji Reala

Svi znamo šta je sve Kamerunac osvojio u svojoj 22-godišnjoj karijeri, da je jedini u istoriji osvojio dve uzastopne "triplete" sa dva različita kluba - Barselonom (2009) i Interom (2010), ali sada je red da premotamo kasetu na deceniju i po ranije.







Samjuel Eto je u Real Madrid stigao 1997. godine, kao 16-godišnjak i jedan od najvećih talenata kamerunske akademije "Kađi Sports". Ipak, u snažnoj ekipi, gde su u napadu igrali Raul Gonzales, Peđa Mijatović i Davor Šuker, jednostavno, morao je da potraži minutažu u drugom klubu. Išao je na neuspešne pozajmice u Leganes i Espanjol, da bi slavu stekao tek kada je 1999. Stigao najpre na pozajmicu u Majorku.





Nakon što je od 1997. do 1999. kao član Reala odigrao svega tri utakmice, od 1999. do 2004. noseći dres Majorke, Kamerunac je na 155 utakmica postigao 67 pogodaka. Što je najvažnije, čak sedam Real Madridu. I to ne bilo kakvih.

Dve utakmice Madriđane će boleti još dugo vremena kasnije, pošto je Samjuel Eto u revanšu četvrtfinala Kupa kralja razbio Real sa dva gola u pobedi rezultatom 4:0. Eto je iste sezone predvodio Majorku do trofeja u Kupu kralja, za koji kaže da mu je najdraži u karijeri.







"Volim Majorku, imam kuću tamo i smatram da je to moj drugi dom. Osvajanje Kupa kralja sa Majorkom je moja najdragocenija uspomena, jer smo bili mali tim koji je na putu do trofeja izbacio i najjači Real Madrid. Kada izađem na ulicu, osećam se kao da sam u svom Kamerunu", rekao je Eto o prvoj čuvenoj pobedi nad Realom i peharom sa Majorkom.





Godinu dana kasnije, u svom oproštajnom meču od Majorke, kada se već znalo da će preći u Barselonu, Eto je postigao dva gola u pobedi rezultatom 3:2.







Zanimljivo, Majorku je tada trenirao Luis Aragones, a pored Etoa, u napadu je igrao i bivši as Partizana Andrija Delibašić, dok su za Real nastupali: Kasiljas, Raul Bravo, Elgera, Pavon, Salgado, Roberto Karlos, Bekam, Figo, Zidan, Raul i Ronaldo.











Već 2005. godine, nakon jedne od najboljih predstava jednog gostujućeg igrača na "Santjago Bernabeu", Samjuel Eto je osvojio titulu sa Barselonom. Na proslavi titule na "Kamp Nou", uzeo je mikrofon u ruke i zapevao "Madrid, cabrón, saluda al campeón", nakon čega je postao večni neprijatelj Madriđana.

Kamerunac se nije mnogo potresao ni kada ga je La Liga kaznila zbog uvredljivog skandiranja na račun Madriđana.







Naprotiv, više puta je ponovio da je ponosan što je u karijeri uvek izlazio kao pobednik protiv Reala.





Deceniju i po kasnije, Majorka nema Etoa, pa se zato bori za opstanak, dok na svu sreću, ni Real sada ne mora da brine, jer će protiv sadašnjeg tima sa Baleara, sasvim sigurno lakše do bodova u borbi za titulu.

Ipak, zanimljivo je da sin Samjuela Etoa - Etijen, igra u omladinskom timu Majorke, pa ko zna, možda se uskoro istorija i ponovi...