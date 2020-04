Ma kakvo more, avgust je mesec Lige šampiona! Predlog na stolu, utakmice svaka tri dana!

UEFA nema nameru da odustane od Lige šampiona, ali ni od formule, što je novosti.



Već se zna da će dozvoliti da se završe nacionalni šampionati početkom avgusta, tako da klubovi neće morati da žure i poćinju prvenstva pre nego što bude bezbedno, to je već ostavljeno savezima.



Ali, što se završnica tiče u evrokupovima, igraće se po istoj formuli, makar je predlog takav, a sve će biti završeno za tri nedelje, do kraja avgusta.



Kako bi to izgledalo?



Prvo treba da se kompletira četvrtfinale, dueli Juventusa i Liona, odnosno Barselone i Napolija biće na programu 7. i 8. avgusta.



A onda kreće ludnica, U LŠ i LE.











Naime, od 11. do 15. avgusta biće odigranr prve utakmice i revanši četvrtfinala, od 18. do 22. polufinalni mečevi, a finale je zakazano krajem avgusta, tačnije 29. u Istanbulu.



Za sada je izvesno da će do finala sve biti igrano bez navijača, jer većina zemalja iz kojih dolaze učesnici je već saopštila da neće dozvoliti bilo kakva veća okupljanja tokom leta, ali bi finale u Turskoj moglo da se igra uz navijače. Doduše, pitanje je da li bi navijači finalista stigli na "Ataturk stadion", ili bi jedino prisustvovalo lokalno stanovništvo.



U svakom slučaju, umesto plaže, Liga šampiona!