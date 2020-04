Aleksandar Mitrović je i ove sezone pokazao da mu nije mesto u Čempionšipu, te da definitivno zaslužuje šansu na najvećoj fudbalskoj sceni.Napadač Fulama je od početka sezone postigao 23 gola na 34 utakmica zbog čega je stekao i veliko priznanje od strane navijača na Ostrvu.Reprezentativac Srbije proglašen je velikoj anketi magazina Four Four Two za najboljeg fudbalera u svim rangovima ispod Premijer lige.On je iza sebe ostavio Kevina Filipsa, Saida Beraina, legendarnog Vejna Runija, Džoa Alena, Andrea Ajua...Nema sumnje da će Mitar po završetku sezone sasvim sigurno dobiti ponudu da ponovo zaigra u Premijer ligi.