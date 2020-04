Ma kakav Bajern, kakav Real, traženi fudbaler ide u Njukasl!

Njukasl preti da pomrsi račune ne samo najvećim i najjačim klubovima u Engleskoj, već i u ostatku Evrope.Sa novim vlasnikom, šeikom Bin Salmanom, postaće jedna od najvećih sila na fudbalskom tržištu i u doba krize će moći da priušte sebi pojačanja o kojima će drugi klubovi, čini se, moći samo da sanjaju.Spekulacija je mnogo, od nerealnih poput Kilijana Mbapea, do nešto realnijih poput Kavanija i Vilijana, koji na leto postaju slobodni igrači.Sada se pojavila još jedna vrlo zanimljiva priča.Naime, bivši napadač Totehema i Sanderlenda Daren Bent veruje da bi idealno pojačanje za "Svrake" mogao da bude štoper Lajpciga Dajo Upamekano.Francuz je zaista sjajno napredovao u dresu "Bikova", izrastao je u jednog od najboljih mladih defanzivaca na planeti, pa ga traže i neki od najvećih evropskih klubova poput minhenskog Bajerna i madridskog Reala."L'Ekip" tvrdi da Upamekano ima otpusnu klauzulu od 60 miliona evra, jasno, novi vlasninci Njukasla će to moći da plate bez većih problema, a Bent veruje da bi njegovim angažovanjem "Svrake" pokazale ozbiljnost na tržištu.Benta je posebno impresioniralo izdanje protiv Totenhema u Ligi šampiona, ističe da je sjajan fudbaler i da bi se odlično snašao u Premijer ligi, te da bi sve skupa bio idealno pojačanje za klub sa "Sent Džejms Parka".