Luku Jovića presreli na aerodromu, o njegovom odgovoru bruji cela Španija!

Luka Jović ne daje golove, i dalje se čeka da proradi. Sedam utakmica i 21 dan su šansa da igra do sledeće reprezentativne pauze.



Srbin se vratio u Madrid posle Turske, dobio je šansu u utakmici sa Mađarskom, nije se proslavio. Španski mediji kao da čekaju pogrešan korak, a na sve se nadovezala izjava Borhe Majorala, sada već igrača Rome, da je Zidan želeo da on ostane, a Jović bude prodat.



Povremeni reprezentativac Španije se izvinio, tvrdio da je pogrešno shvaćen, ali ostao je gorak ukus.



Luki Joviću su novinari napravili zasedu na madridskom aerodromu "Barahas", a na nasrtljivost je odgovarao jednosložnim rečenicama.

"Nemam komentar", na pitanje o Majoralovoj izjavi.



"Da", na pitanje da li je srećan u Realu.



"Nisam čuo", na ponovoljeno pitanje o Majoralu.



"Ok", na pitanje kako je.



"Da li ste razgovarali sa Zidanom o ovoj situaciji", Luka je odćutao.



"Morate da pričate sa klubom nije pitanje za mene", dodao je Srbin na insistiranje da kaže nešto više o tvrdnjama da je klub želeo da ga proda...



Novinar "Čiringita" popularne emisije je ostao bez odgovora, Luka nije popustio, a videćemo vrlo brzo, možda već za vikend protiv Kadiza da li ima poverenje trenera.



Gosti u studiju popularne emisije su komentarisali da ne izgleda srećno, ali ko bi izgledao zadovoljan nakon ovakvog dočeka na aerodromu.



Nadajmo se da će pričati na terenu....



Full video of where Jović gets asked about what Mayoral said & if he is happy at the club etc... pic.twitter.com/cfzo28QdMo