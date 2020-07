Lukaku sustiže i Ronalda i Mađara, hoće li ući u istoriju?

Sa dva gola u pobedi Intera nad Đenovom, Romelu Lukaku je došao nadomak istorije Intera.



Belgijanac je postigao 23 gola u Seriji A i sada može da stigen legendarnog Brazilca Ronalda, koji je u najboljoj sezoni brojao do 25, ali i najboljeg od svih - Mađara Ištvana Nersa, kasnije "prekrštenog" u Stefano.







On je dres Intera nosio od 1948. do 1954. godine, postigao je 133 gola na 182 utakmice, a u jednoj sezoni (1949/50) je ispisao istoriju sa 26 pogodaka, što još uvek nije uspeo da obori nijedan igrač milanskog kluba.



Ronaldu je nedostajao gol (25) da se izjednači u sezoni 1997/98, takođe svojoj prvoj u Seriji A, a Lukaku je sada stigao do 23. pogotka.



Belgijanac neće imati lak zadatak, pošto Inter dočekuje Napoli i u poslednjem kolu gostuje Atalanti.





Inače, treba dodati i to da je po golovima i asistencija, ovo najbolja sezona Romelua Lukakua u karijeri, što znači da mu odgovara stil Antonija Kontea...