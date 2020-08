Lukaku od heroja do tragičara, Liga Evrope je Seviljino takmičenje!

Ne vredi, protiv Sevilje se ne može u Ligi Evrope.



Ekipa Julena Lopetegija slavila je u finalu LE protiv milanskog Intera sa 3:2 (2:2), te je tako došla do šestog trofeja u ovom takmičenju, u šestom finalu!



Prštalo je od samog starta, poveli su "Neroazuri" već u petom minutu, Dijego Karlos je oborio Lukakua u svom kaznenom prostoru, prvo mu je dozvolio da ga prelako pretrči, sudija je pokazao na kreč.



Belgijanac je preuzeo odgovornost i pogodio za 1:0, bio je to njegov 34. gol ove sezone, izjednačio je Ronaldov rekord u dresu Intera.



Ipak, samo sedam minuta kasnije, centaršut Navasa sa desne strane, sjajno se bacio De Jong i glavom matirao Handanoviča za 1:1.



Ubrzo nakon toga Dijego Karlos je igrao rukom u svom kaznenom prostoru, ali ga je sudija Makeli poštedeo ovog puta, procenio je da je Brazilac držao ruku uz telo, ništa od novog penala za Inter.



Dva minuta kasnije je Konte dobio žuti karton pored terena, da bi u 33. minutu Španci stigli do preokreta.



Odličan centaršut Banege, još bolji skok De Jong i maestralan udarac glavom za potpuni preokret na "RajnEnerdži" stadionu u Kelnu.







Ipak, imali su ovoga puta igrači Intera spreman odgovor, Godin pogađa i poravnava rezultat, 2:2 u 36. minutu.



Prethodno je Dijego Karlos oborio Lukakua na ivici kaznenog prostora, da bi Brozović iz slobodnjaka pronašao Urugvajca, koji je poravnao rezultat.



U poslednjim sekundama je Okampos pripretio na drugoj strani, ali je Handanovič dobro intervenisao, te nije bilo nove promene rezultata.



Golove iz prvog dela pogledajte u nastavku.





Ipak, imali su ovoga puta igrači Intera spreman odgovor, Godin pogađa i poravnava rezultat, 2:2 u 36. minutu.Prethodno je Dijego Karlos oborio Lukakua na ivici kaznenog prostora, da bi Brozović iz slobodnjaka pronašao Urugvajca, koji je poravnao rezultat.U poslednjim sekundama je Okampos pripretio na drugoj strani, ali je Handanovič dobro intervenisao, te nije bilo nove promene rezultata.









Sančez je pripretio u prvom minutu nadoknade iz dobre pozicije, ali je Bono dobro intervenisao, samo korner za Inter.









Od tog trenutka Italijani kao da su ostali bez snage, Sevilja je uspela da se odbrani i da osvoji novi trofej u Ligi Evrope.