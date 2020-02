Fudbaler Intera Romelu Lukaku rekao je danas da je Zlatan Ibrahimović pravi šampion i da se raduje predstojećoj utakmici protiv Milana.







"Ibra je šampion, ja ga jako poštujem. U Mančesteru sam svakodnevno trenirao sa njim i to je za mene bilo sjajno. Biće lepo igrati protiv njega, on je veliki šampion i pravi profesionalac", rekao je Lukaku, prenose italijanski mediji.



Dvojica fudbalera igrala su zajedno u Mančester junajtedu, pre nego što je Ibrahimović prešao u Los Anđeles Galaksi, a sada se obojica nalaze u Italiji.



Belgijski fudbaler naveo je da je u tom periodu često dobijao savete od Šveđanina.



"Za mene je normalno da sve te stvari radi u 38. godini, on mnogo radi. Uvek me je savetovao kada smo igrali u Mančesteru", kazao je Lukaku.



Milan i Inter utakmicu 23. kola Serije A igraće u nedelju od 20.45 na stadionu Đuzepe Meaca.