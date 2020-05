Luka Jović dobio naslovnu, još da mu se nebo sruši na glavu i ovo će biti zaista horor sezona!

Luka Jović je tema dana u Španiji, tačnije u madridskim medijima, dobio je i naslovnu stranu "Marke" iz pogrešnih razloga. Povredio se, sada se licitira koliko će biti odsutan, jedan, dva ili tri meseca, a mediji prenose i izjavu njegovog oca da se povredio kod kuće, dok je vežbao po programu koji mu je dostavio Real.



U svakom slučaju, prava noćna mora, čitava sezona od dolaska u Real je takva, da bi je najradije zaboravio.



Imao je problema sa malom minutažom, izostali su golovi, usledio je sukob sa Tumbakovićem, izostanak iz reprezentacije, pa onda prijava zbog kršenja karantina u Srbiji, u sve se umešala i žuta štampa, i ova povreda je kap koja je prelila čašu.



Mediji sada tvrde da od Jovića ništa ne zavisi ako prvenstvo bude nastavljeno, teško će se oporaviti da bi dobio šansu, Marijano Dijaz će u prvi plan, ako bude davao golove, Jovićeva priča u Realu bi mogla da bude završena.



Mada, ni to nije sigurno, Real ga je skupo platio da bi ga se tek tako odrekao, verovatno bi insistirali da se ubaci klauzula kao svojevremeno Morati o povratku u klub.



Prva opcija je i dalje Milan. Ralf Ragnik koji će preuzeti klupu "Rosonera", ali bi i direktor, odnosno neka vrsta menadžera kao u engleskom fudbalu insistira da Milan dovede Jovića, veruje da bi u tandemu sa Rebićem procvetao.











Ali, zavisi i od Ibrahimovića, još nije sigurno da odlazi, pa je za sada sve u domenu spekulacija.



Ono što se zna je da su mediji nenaklonjeni Joviću, da mu zameraju da nije naučio jezik, da nije našao prijatelje u svlačionici, da nije pokazao želju da radi individualno, niti je uspeo da iskoristi to što Zidan ume da motiviše igrača i pomogne mu da napreduje na treninzima.



I navijači su očajni, mnogi smatraju da je u pitanju bila kocka od početka, na to su se nadovezale priče o privatnom životu što je uglavnom prepisivanje iz srpskih tabloida, pa u ovom trenutku zaista stvari deluju loše po Srbina.



Šta će se dalje dešavati videćemo, čeka ga oporavak, najoptimističnije prognoze govore da će početi da trenira za nekih 40 dana, do tada verovatno će se igrati prvenstvo, predstoji mu postepeni povratak, pa je jasno da će do kraja teško dobiti šansu.



A onda, sve zavisi od Zidana, Real neće kupovati napadača, kako stvari stoje, ali je moguće da ostane Marijano Dijaz, a da Jović napusti klub...