Luka je baš baksuz - Pričaće se o Joviću, Real do pobede, jedva!

Fudbaleri Real Madrida pobedili su Valjadolid rezultatom 1:0 (0:0) u četvrtom kolu La Lige.

Luka Jović je drugi put u nizu bio starter, igrao je mnogo bolje, imao je tri izgledne prilike, a iz igre je izašao u 57. minutu. Strelac jedinog gola nekoliko minuta kasnije bio je Vinisijus Žunior.



Zinedin Zidan je odlučio da izvede ponovo formaciju sa dvojicom napadača, a Benzemi i Joviću, pomagao je Isko kao najofanzivniji vezni igrač.Real nije blistao, ali je Luka Jović iskočio u prvi plan. Jedini je ulazio u šanse, tačnije imao je dve, jednu odličnu i jednu iz koje nije bilo lako pogoditi.U 17. minutu, Jović je dobio jednu paralelu sa desnog boka, delovalo je kao laka pozicija i navijači Reala su očekivali da će postići gol, ipak lopta ide preko prečke. Tu, bolju šansu pogledajte OVDE Na isteku 35. minuta Modrić je lepo odložio loptu do Jovića, a ovaj iskosa sa leve strane pogodio spoljni deo mreže.Nije to bilo sve od Jovića u prvom poluvremenu, u jednoj situaciji je lepo prošao po levom boku i namestio šansu Marselu, ali je Brazilac u poslednjem trenutku izblokiran.Takođe, u finišu prvog dela je primio jednu tešku loptu na grudi i izbacio Odrioziolu u prazan prostor, ali je iz odlične pozicije izostao dobar centaršut.Tu nije bio kraj, Luka je u 49. minutu imao i treću odličnu šansu, tada je bio i najbliži golu. Posle kornera, bio je najviši u skoku, odlično je šutirao glavom, golman Himenez je maestralno intervenisao, Kasemiro je naleteo na odbijenu i pogodio prečku. Tu Lukinu šansu pogledajte OVDE Zinedin Zidan je u 57. minutu odlučio da napravi trostruku izmenu, a među njima našao se i Jović. Ušli su Karvahal, Asensio i Vinisijus Žunior, koji je upravo iskoristio šansu nekoliko minuta kasnije.U 65. minutu, Real je uz dosta sreće poveo, lopta se od defanzivca gostiju odbila pravo do Brazilca, kome nije bilo teško da pogodi za 1:0. Gosti su večeras još kako pretili Kurtoi i imali svoje šanse, a to najbolje potvrđuje podatak da je Kurtoa imao čak pet uspešnih intervencija. Neke od njih nisu bile nimalo lagane, naročito u 55. minutu kada je Vajsman išao sam kroz sredinu, zalomio Marsela i imao otvoren šut, ali je Belgijanac pročitao njegovu nameru.