Ludo veče u Londonu, frka između Murinja i Lampsa, ZVANIČNO, toalet prvi put najbolji igrač utakmice!

Mnogo bure je sinoć bilo u londonskom derbiju u Liga kupu, na kraju Totenhem je posle penala izbacio Čelsi. Murinjo se zakačio sa nekadašnjim učenikom Lampardom. Nedugo posle gola Vernera, usledila je razmena vatre na liniji.



"Frank, kad gubio 3:0 onda nisi stajao tu", podsetio je Murinjo nekadašnjeg pulena na ono što se događalo za vikend protiv VBA.



Usledile su tenzije pokoja psovka, posle Klopa, Lamps je pokazao da nema nameru da ustukne ni pred čovekom čiji je omiljeni igrač bio.



U prvoj sezoni u klubu, Murinjo je prišao golom Lampardu ispod tuša i rekao, "Najbolji si vezista na svetu". Tada Lamps nije bio, ali je kasnije postao jedan od najboljih.



Bio je Murinjov čovek od poverenja, ali kada je napustio Čelsi, zaigrao za Siti, i dao gol "Plavcima", Murinjo je izjavio da je ljubav završena.



To je bilo u šali. Juče pred penale, stisli su ruku jedan drugome, pa je sukob iz prvog dela zaboravljen.



"Ja Frenkija posmatram kao nekoga ko mi je dao sve i uvek od toga polazim, od onoga što mi je dao, kao prijatelj, profesionalac. Ono je bio savet od starog trenera mladom talentovanom, da kad vodiš, ne praviš frku. Žao mi je bilo kada sam ga video da na 0:3 protiv VBA sedi u stolici. Treba ostati na liniji kada ti gubi", objašnjava Murinjo.







Ipak, zasenio ga je Dajer. Otrčao je sa terena u toku meča, kada je tim gubio, pa je Murinjo požurio za njim u svlačionicu. Nikome nije bilo jasno o čemu se radi, čak su komentatori grešili verujući da je vezista zamenjen, ali pozvala ga je priroda.



"Nisam mogao više da izdržim, Murinjo nije bio srećan, otišao je za mnom da me požuruje", kroz smeh kaže Dajer koji je dao gol iz penala.



On je dodao da je sreća da je Čelsi promašio šansu dok je bio u toaletu, pa je Totenhem uspeo da se vrati u finišu i dobije na penale.



Dajer je proglašen za igrača meča, a on je trofej poklonio toaletu. Tako je toalet u stvari najbolji na meču, što je izazvalo euforiju navijača Totenhema koji mnogo vole da pobeđuju Čelsi.



Evo kako je to izgledalo kada je Dajer "uručio" nagradu...