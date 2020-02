Ludo pravilo - Dembele da bude što teže povređen i zamena stiže - sada!

A u čemu je štos?



Pravilo La Lige kaže - ukoliko klub može da dokaže lekarskim izveštajima da će povreda igrača, u ovom slučaju Dembelea, odvojiti van terena najmanje pet meseci, pravi se izuzetak o kupovini. U prevodu, ako Barsa dokaže da će Dembele pauzirati minimum pet meseci (prvobitna procena od danas je oko četiri), La Liga će joj odobriti da kupi zamenu, ali samo iz La Lige, tačnije da je registrovan u RFEF (Španski fudbalski savez). Samim tim, igrač koga bi Barsa sada dovela ne bi imao pravo nastupa u Ligi šampiona, već samo u La Ligi, pošto je zatvaranjem prelaznog roka, zatvoren i rok za registraciju novajlija za UEFA takmičenja.



Španski mediji već licitiraju imenima, podsećaju da je Kristijan Stuani, napadač Đirone, sada nikad bliži mogućnosti da ostvari san i preseli se u komšiluk u Kataloniji. Đirona igra u drugoj ligi, Stuani bi došao na pozajmicu do kraja sezone i verovatno bi peške, što nije daleko (80km) otišao do Barselone ako bude on TAJ.



Naravno, tu su i prvoligaški napadači, ali je malo verovatno da bi Valensija pustila Kevina Gameira (a tek Rodriga) ili Real Sosijedad Vilijana Hosea, koga je Totenhem tražio, ali nije imao da plati 70 miliona evra.



Još jedno ime se izdvaja, a to je napadač Betisa Loren, koji je obožavao da radi sa Setijenom, ali tu je problem otkupna klauzula od 60 miliona evra što Katalonci neće platiti, a Andalužani nemaju računicu da sada ostanu bez napadača za koga nemaju zamenu.



Marka piše da bi kod prvoligaša eventualno Barsa mogla da pokuca na vrata Viljareala, pošto dolaskom Paka Alkasera, uz Đerara Morena, Karlos Baka ostaje tek treći izbor.







Zaključak - Barsa za početak mora da dostavi lekarske izveštaje kao dokaz o Dembeleovoj povredi, a onda da pokuša da ubedi nekog napadača i klub da pazare van prelaznog roka. I tako reši problem samo u La Ligi i Kupu kralja, a u pohodu ka LŠ ostaju samo Mesi, Grizman i golobradi Ansu Fati...





