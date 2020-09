Ludnica u Parizu, PSŽ došao do prve pobede sa devetoricom i to u nadoknadi!

U susretu sa Marsejom u prethodnom kolu su pljuštali crveni kartoni, Tuhel je ostao bez Nejmara, Paredesa i Kurzave, večeras je na teren poslao sledećih 11:To nije bilo dovoljno da se savlada Mec, domaćin je dominirao, ali je i Mec imao svoje prilike.Gosti su čak i prvo pripretili, Dijalo je bio u zgodnoj prilici, ali je tukao levo od gola u drugom minutu.Već u sedmom se Nijane našao u sjajnoj poziciji za postizanje gola, izbio je sam pred Navasa, ali je iskusni golman uspeo da izađe kao pobednik iz ovog duela, sjajno je intervenisao.A onda, dve velike šanse za "Svece", najpre je Ukiđa uspeo da sačuva poušaj De Marija iz dobre pozicije, da bi potom Ikardi šutirao tik preko gola.Sve to je stalo u 12 minuta.Navas potom brani pokušaj Bulaje, da bi Ikardi u 33. minutu ponovo bio neprecizan. Do poluvremena šansa i za Sarabiju, ali odlična intervencija Ukiđe.Otišlo se bez golova na odmor, da bi Parižani doživeli veliki peh nakon 20 minuta igre u drugom delu, Abdu Dijalo je zaradio drugi žuti karton , ostali su sa igračem manje, Kimpembe je morao na teren umesto Sarabije.

Ipak, to nije usporilo PSŽ, koji je pretio preko Ikardija i Di Marije, ali je golman Meca bio sjajan u oba navrata.Usledila je šansa za Dagbu, ali je tukao pored gola, a onda je zbog povrede Bernata PSŽ ostao sa devetoricom na terenu, Tuhel je potrošio sve izmene.U prvom minutu nadoknade Mec umalo da to kazni, ali je Maziz tukao pored gola.A onda, treći minut nadoknade, centaršut Di Marije sa leve strane, golman Meca loše izbija loptu, ona dolazi do Drakslera, koji glavom donosi pobedu Parižanima!