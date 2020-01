Ludnica, Barsa proklinje VAR, Atletiko u finalu!

U finalu Super kupa Španije igraće Real Madrid i Atletiko Madrid.



"Jorgandžije" su uspele da savladaju Barselonu nakon neverovatnih dešavanja na stadionu Al-Ahlija, bilo je na kraju 2:3 (0:0).



U prvom poluvremenu bez velikih šansi na obe strane, Atletiko je uspevao da se odbrani pred napadima Barselone kojih je bilo prilično u prvom delu igre, samo bez završnog pasa.Ipak, beležimo Mesijevu šansu u 22. minutu kada je Oblak odlično odbranio, kao i još jednu njegovu odbranu kada je Grizman pokušao da ga ugrozi.Atletiko skoro i da nije pretio, osim u jednoj situaciji kada je Ektor Erera pokušao da ugrozi Neta.Drugo poluvreme je bilo sasvim drugačije.Samo 17 sekundi je bilo potrebno Atletiko Madridu da stigne do prednosti u drugom delu igre. Vidal je napravio veliku grešku, izgubio je loptu, nakon čega je sevnula kontra iz koje je Koke uspeo da pogodi mrežu Barse za 1:0.Nisu se dugo radovali navijači Atletiko Madrida.Igrao se 51. minut kada je Barselona uspela da izjednači. Suarez je mutio u kaznenom prostoru, loptu je preuzeo Mesi koji desnom nogom pogađa za izjednačenje. Već u 60. minutu novo uzbuđenje, Mesi vara svog čuvara, pogađa mrežu, ali je gol poništen nakon VAR-a zbog igranja rukom jednog od najboljih igrača na svetu.Ono što nije učinio Mesi, jeste Grizman dva minuta kasnije. Barselona je stigla do sasvim zasluženog vođstva nakon što je akcija tekla po desnoj strani, Suarez je šutirao, loptu je Oblak odbio do Grizmana koji pogađa za 2:1. VAR je ponovo radio u 75. minutu kada je Barselona postigla novi gol. Vidal je dodao do Pikea, ovaj je skrenuo loptu u praznu mrežu, a nakon intervencije VAR tehnologije i ovaj gol je poništen, a nada Atletiko Madrida je i dalje postojala. Vidal je bio u milimetarskom ofsajdu I onda spas za Atletiko, Vitolo obilazi Neta, ovaj ga obara za penal, a sudija nije imao dilemu ovoga puta. Morata je bio siguran izvođač za 2:2