Ludilo do kraja PL - Hoćemo li gledati finale za plasman u LŠ?

Lester je po svemu sudeći propustio poslednju šansu - Bornmut je večeras slavio rezultatom 4:1 i tako tim Brendana Rodžersa udaljio od plasmana u Ligu šampiona.



Po prvi put, Lester bi mogao da padne na petu poziciju, a to će se dogoditi ukoliko Mančester Junajted u ponedeljak pobedi Sautempton na svom stadionu.



To nije jedini problem za Lester, uz slabu formu, ostao je Rodžers i bez Čaglara Sojunčua, koji će zbog namernog udaranja protivnika propustiti preostale utakmice Premijer lige.



Za Lester je to veliki udarac, jer je Turčin jedan od najboljih igrača ove sezone.



Što se rasporeda utakmica tiče, Junajted ima dakle meč manje i sutra može da skoči čak na treću poziciju.



Čelsi ima 60 bodova, Lester 59, Junajted 58, pa u slučaju pobede, Solskjerov tim će tri kola pre kraja skočiti na treće mesto na tabeli.



Junajted nakon toga gostuje Kristal Palasu, dočekuje Vest Hem i potom u poslednjem kolu gostuje baš Lesteru, što u nekom scenariju može da odluči plasman u Ligu šampiona.



Čelsi ima zicer u narednom kolu, dočekuje Norič, potom ide Liverpulu i čeka Vulvse za kraj.



Lester do poslednjeg kola i utakmice sa Junajtedom, dočekuje Šefild i gostuje Totenhemu.



Sve u svemu, čeka nas foto finiš do samog kraja!











Raspored:







Čelsi - Norič

Liverpul - Čelsi

Čelsi - Vulverhempton





Lester - Šefild

Totenhem - Lester

Lester - Mančester Junajted





Mančester Junajted - Sautempton

Kristal Palas - Mančester Junajted

Mančester Junajted - Vest Hem

Lester - Mančester Junajted