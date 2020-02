Ludi Rino Gatuzo o Barsi, pa ovo je genijalno!

Napoli dočekuje Barselonu u prvom meču osmine finala Lige šampiona, a Đenaro Gatuzo je svestan da je pred njegovom ekipom težak zadatak.



Gatuzo je posebno pohvalio trenera Kikea Setijena koji vraća Barsi stari sjaj i povratak "tika-taka" filozofiji.



"Dolaskom Kikea Setijena, Barsa je ponovo počela da liči na onu staru, koja je dominirala godinama. Sa Ernestom Valverdeom, Barsi je bilo potrebno deset sekundi da vrati loptu u svoj posed, a Setijenovom timu treba najviše šest! Moramo da budemo bolji nego ikad, da rizikujemo i da budemo samouvereni. Sutra želim da vidim Napoli koji se ne plaši. Na San Paolu, osim protiv Juventusa, nismo igrali dobro. Sutra želim ekipu koja će znati kako da pati, da puno trči i da pronađe izlaz kada bude teško", istakao je Gatuzo.



Gatuzo je posebnim rečima govorio i o kapitenu Barse, Lionelu Mesiju.



"Pročitao sam negde da mi kao treba da markiramo Mesija, ali on nije jedini igrač na koga treba da pazimo. On ne samo da je odličan igrač, već je i osoba za primer, pogledajte samo kako se ophodi prema svom telu i koliki je profesionalac. On treba da bude pravi primer svoj deci, nikada ne govori ništa neprimereno, uvek je na visokom nivou, a ono što radi na terenu, tako nešto možete videti još samo na Plejstejšnu. On je već godinama najbolji na svetu", ističe Gatuzo.









On je kao igrač imao priliku da igra protiv Barselone, posebno se pamti polufinalni duel iz 2006. godine, kada je Ronaldinjo predvodio Katalonce do velikog finala i potom trofeja u Parizu.



"Kao igrač, kada igrate protiv Barselone i stanete ispred njih, pomislite da se ne bavite istim sportom. Nismo mogli da pipnemo loptu, a i kada bismo došli u njen posed, nisu nam ni na sekund dozvolili da se i mi igramo. I četiri dana nakon utakmice protiv njih, osećaš se i dalje kao da si bio na nekoj drugoj planeti. Oni te mentalno potpuno unište. Kada igraš protiv njih, moraš da budeš spreman da patiš, ne postoji drugi način", zaključio je Gatuzo.