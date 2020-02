Lude brojke i čudesni napitak Erlinga Halanda

Erling Haland je čudo od deteta, a sada je "procureo" i njegov tajni recept.



Mladi Norvežanin nastavio je golgeterski teror, u Kupu Nemačke, ali njegov pogodak pošto je opet ušao sa klupe, nije bio dovoljan da se izbegne poraz od Verder Bremena (3:2).



Zvanični Tviter Bundeslige otkrio je zanimljiv detalj, Haland ima neki čarobni napitak, poput Asteriksa i Obeliksa, po njegovoj grimasi je jasno koliko je ukusan, ali je još kako delotvoran.



Sada je opet ušao i opet je dao gol, a njegova dosadašnja statistika je neverovatna.



Od kako je stigao iz RB Salzburga, Haland je na terenu proveo ukupno 182 minuta i postigao je čak osam pogodaka!



Ako ovako nastavi, klubovi će se leta 2021. godine otimati za smešnu klauzulu koja iznosi 75 miliona evra.

A do tada, živeli!



Whatever disgusting ingredient he's got in that drink... It's working! 😅 pic.twitter.com/1j6A4N5LZq