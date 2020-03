Luda priča iz Belorusije - Predsednik kaže "pijte vodku", legenda - "ovde su svi ludi!"

Kao što već možda znate, Belorusija je jedina zemlja koja se ponaša otprilike kao da koronavirus ne postoji, što svedoče i reči predsednika Fudbalskog saveza te zemlje, a naroči predsednika države Aleksandra Lukašenka.



On takođe smatra da je besmisleno da se fudbal odlaže i ima poseban recept i savet kako pobediti koronavirus.



"Perite svoje ruke! Jedite redovno. Ja ne pijem alkohol, ali vodka ne služi samo za pranje ruku, već i da je popijete ponekad, minimum jedan decilitar dnevno da ubije virus. Naravno, ako ne morate na posao i ne radite, onda popijte. Želim vam da budete zdravi i ne dozvolite da vas savlada virus. I da, idite dva do tri puta nedeljno u saunu, Kinezi su nam rekli da virus umire na 60 stepeni", rekao je nedavno kontroverzni predsednik Belorusije koji tu funkciju obavlja još od 1994. godine.



Na sve ovo, odgovorio je i najpoznatiji beloruski fudbaler ikada - Aleksandr Hleb. Bivši as Arsenala i Barselone prilično je zabrinut zbog situacije u svojoj zemlji.



"Koronavirus je odložio Ligu šampiona i Ligu Evrope. To je bila dobra odluka, jer će se tako sprečiti njegovo širenje. UEFA je ispravno postupila. Ali kod nas u Belorusiji, niko ne mari za sve što se dešava. To je neverovatno. Možda ćemo za nedelju ili dve i mi sve zaustaviti. Možda i naš predsednik čeka da vidi kako će se situacija razvijati. Ipak, mi svi pratimo šta se dešava u Španiji i Italiji i to uopšte nije dobro", rekao je Hleb za engleske medije i nastavio:



"U mojoj zemlji, vodeći ljudi ne misli da je koronavirus toliko opasan. Mnogi mladi ljudi misle isto. Ja sam kod kuće sa svojom porodicom. Ali kada izađem, restorani i kafići su prepuni. Svi klubovi treniraju sasvim normalno. Nikoga nije briga šta se napolju dešava. Ja brinem o sebi i svom zdravlju, minimalno sam u kontaktu sa drugim ljudima. Veoma je teško objasniti šta se dešava u mojoj zemlji. Svi šampionati su suspendovani, ali ne i naš. Zašto? Niko nema odgovor", ispričao je Hleb.



Inače, daleko od toga da koronavirus nije stigla u Belorusiju, pošto je do danas zabeležno 51 zaražena osoba.