LUDA penal serija, Hrvat je krivac jer je "prepisivao" od Srba, Milan u Ligi Evrope!

Šta se sve dešavalo danas u Vila do Kondeu u Portugalu?Milan je bio favorit, ali nisu to dokazali i na terenu. Poveli su golom u 51. minutu, nakon kornera je lopta stigla do Saelemekersa koji sa 16 metara pogađa gol domaćina.U 72. minutu izjednačenje, tekla je akcija po levoj strani, Piazon je poslao loptu Geraldesu koji topovskim udarcem pod prečku donosi svom timu produžetke.U 17. sekundi prvog produžetka Rio Ave stiže do prednosti, dosta sreće za Želsona kojem se lopta odbila, a onda je rutinski savladao Donarumu.I onda na samom kraju, igrao se 120. minut, Hrvat Toni Borevković pravi grešku poput Zdravka Kuzmanovića ili Nemanje Vidića na Mundijalu 2010. godine, igra rukom u kaznenom prostoru, a Čalhanoglu rešava bez problema, otišlo se na izvođenje penala. Pritom je Borevković dobio i crveni karton.