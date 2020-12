Luda nedelja za napadača Ajaksa, posle hapšenja Promes će završiti u Hagu!?

Mladi napadač Ajaksa Kvinsi Promes možda bude konkurisao za tim u nedeljnom meču na gostovanju Den Hagu, potvrdio je trener amsterdamskog velikana Erik Ten Hag.



Promes je u nedelju ujutru završio iza rešetaka nakon što je obelodanjeno da je letos tokom porodične proslave napao člana porodice nanevši mu nožem telesne povrede.



Fudbaler je već u utorak pušten, ali se i dalje sumnjiči za napad za koji je predviđena maksimalna kazna zatvora od četiri godine.



Zbog toga ga nema u večerašnjem duelu "kopljanika" protiv Utrehta, ali nije isključeno da zaigra u Hagu sedam dana nakon hapšenja.



Uoči Kup duela protiv Utrehta Ten Hag se dotakao slučaja napadača rekavši da to utiče na celu svlačionicu.



"Razgovarao sam sa njim. Kvinsi je sada dobro. Čuli smo se telefonski, ali ćemo detaljnije o svemu popričati sutra", rekao je trener Ajaksa.



Za kraj je poručio da je fudbaler nevin dok se ne dokaže suprotno i da sa tim u vezi neće imati problem da ga ubaci u tim za predstojeće kolo u Erediviziji.



"Ako je nevin, on je naš igrač. Uprava je razgovarala sa njim. Ja ću to učiniti sutra, pa ćemo videti kako stvari stoje za nedelju", zaključio je trener "kopljanika".