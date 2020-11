Lučesku zatražio dres od Mesija, Argentinac je imao drugačiji plan!

Trener kijevskog Dinama Mirčea Lučesku zatražio je posle utakmice dres od najboljeg fudbalera Barselone Lionela Mesija.Obično je praksa u svetu fudbala da igrači protivničkih ekipa međusobno razmenjuju dresove na kraju utakmice.Retki su slučajevi da treneri to čine nakon meča, ali Lučesku se pobrinuo da se i to dogodi.Posle utakmice u kojoj je Barselona teškom mukom stigla do tri boda protiv Dinama, Lučesku je zamoslio Mesija da mu pokloni dres.Argentinac nije imao ništa protiv, ali je napomenuo da bi zbog epidemiološke situacije bolje bilo da mu pokloni čistiji primerak iz svlačionice.Lučesku nije imao ništa protiv i njegov dom je od sada bogatiji za jedan do dva najvrednija dresa na svetu.