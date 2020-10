LŠ (žreb) - Ovo su grupe, biće velikih derbija!

Pre najbitnijeg dela žreba danas proglašeni su najbolji u sezoni za nama.







Najbolji golman u muškoj konkurenciji je Manuel Nojer (Bajern). Najbolji defanzivac je Jozua Kimih iz Bajerna, vezista Kevin De Brujne (Mančester siti), a napadač Robert Levandovski (Bajern).





Najbolji trener, nije bilo dileme, jeste Hansi Flik iz Bajerna.







Didije Drogba i Floran Maluda su izvlačili kuglice, pa evo kako je sve to izgledalo:



Grupa A



1. Bajern Minhen

2. Atletiko Madrid

3. Salcburg

4. Lokomotiva Moskva



Grupa B



1. Real Madrid

2. Šahtjor

3. Inter

4. Menhengladbah



Grupa C



1. Porto

2. Mančester siti

3. Olimpijakos

4. Marsej



Grupa D



1. Liverpul

2. Ajaks

3. Atalanta

4. Midtjiland



Grupa E



1. Sevilja

2. Čelsi

3. Krasnodar

4. Ren



Grupa F



1. Zenit

2. Borusija Dortmund

3. Lacio

4. Briž



Grupa G



1. Juventus

2. Barselona

3. Dinamo Kijev

4. Ferencvaroš



Grupa H



1. PSŽ

2. Mančester junajted

3. Lajpcig

4. Bašakšehir





Podsetimo i da ove sezone imamo četiri debitanta u grupnoj fazi, a to su Krasnodar, Midtjiland, Bašakšehir i Ren.



Grupna faza Lige šampiona kreće 20. oktobra i trajaće sve do 9. decembra.