LŠ - Pucaće u Londonu i Rimu, šta je to smislio Solskjer u Parizu? (SASTAVI)

Večeras ćemo gledati nekoliko zanimljivih mečeva, a centralni je svakako na Parku prinčeva, gde će PSŽ ugostiti Mančester Junajted.





Tomas Tuhel je izveo snažan sastav, tu je novajlija Danilo Pereira, a napad ubitačan - Nejmar, Mbape, Di Marija.



Ole Gunar Solskjer je bez Harija Megvajera, štoperi su Tuanzebe i Lindelof, što svakako ne uliva poverenje. Tu je i naš Nemanja Matić, koji igra uz Pola Pogbu.



Napad predvodi Marsijal, iza je Bruno, a po bokovima Mata i Rašford.







U drugom meču ove grupe sastaju se RB Lajpcig i Bašakšehir.





U grupi E je još jedan mini derbi, Čelsi dočekuje Sevilju na debiju Frenka Lamparda u Ligi šampiona. Lampard je napravio nekoliko promena, tu su Džejms, Tijago Silva i što je najvažnije - Mendi je na golu umesto Kepe.



U timu Sevilje od prvog minuta igra naš Gudelj, dok je veliki hendikep što je Kunde zaražen koronavirusom.



Neto - Roberto, Pike, Lengle, Dest - Pjanić, De Jong - Trinkao, Kutinjo, Fati, Mesi.





Još jedan zanimljiv meč očekuje nas u Rimu, gde Borusija gostuje Laciju, za koji od prvog minuta igre SMS.



🚨 BVB STARTING XI VS. LAZIO 🚨



Captain Marco leads the squad ©️

Jude will make his first UCL start ✅

Delaney slots in at the back 💪 pic.twitter.com/JtgxRIqB6H