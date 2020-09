LŠ (kval.) - Žile ponovo onaj stari, ali nije vredelo! Salcburg blizu, bez golova u Pragu!

Salcburg je danas u Izraelu bio bolji rival od Makabija, pa su stigli do velikog preokreta. Posle prvih 45 minuta bilo je 1:0, na kraju pobeda Salcburga od 1:2.Biton je doveo Makabi u prednost u 9. minutu utakmice, da bi u nastavku već u 49. minutu Šobošlai izjednačio iz penala, a onda osam minuta kasnije Okugava je doneo pobedu Austrijancima.U Krasnodaru takođe preokret.PAOK je mogao do prednosti već u 7. minutu kada je Pelkas promašio penal, a onda je isti igrač doveo goste u prednost.Andrija Živković je dobio sjajnu loptu na levoj strani, brzinski je uposlio Dimitrisa Pelkasa koji je uspeo da prevari golmana domaćih za 0:1. Ipak, samo sedam minuta kasnije penal za Krasnodar, Janulis je napravio faul, a siguran izvođač je bio Klaeson Krasnodar do pobede stiže golom u 70. minutu utakmice kada je Berg pronašao Kabelju koji je skrenuo loptu u mrežu za 2:1.