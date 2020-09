LŠ (kval.) - Imamo i drugi par plej-ofa, Dinamo dobio rivala

Fudbaleri Genta slavili su na svom stadionu protiv Rapida iz Beča sa 2:1 (1:0) i tako su se plasirali u plej-of za plasman u Ligu šampiona, gde će se sastati sa kijevskim Dinamom.



Poveli su u 36. minutu preko Dorša, da bi se sa 1:0 otišlo na odmor.



Nakon 15ak minuta u nastavku su dobili penal, odgovornost je preuzeo Jaremčuk, bio je siguran, 2:0 za Gent.



Gosti stižu do gola u trećem minutu sudijske nadoknade preko Demira, ali je bilo kasno, Gent je obezbedio grupnu fazu Lige Evrope i sa kijevskim Dinamom će igrati za grupnu fazu Lige šampiona i to ponovo na svom stadionu.



Danas je plasman u plej-of obezbedila i ekipa PAOK-a, pobedu sastava iz Soluna overio je bivši igrač Partizana Andrija Živković i do protiv svog doskorašnjeg kluba. Grčki sastav će se za grupnu fazu LŠ boriti sa Krasnodarom.