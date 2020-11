LŠ (GRUPE F i H) - Vicešampion Evrope na rubu provalije, Haland pokorio Briž!

Standings provided by SofaScore LiveScore

Grupa HLajpcig - PSŽ 2:1Ekipa Pari Sen Žermena je doživela i drugi poraz u trećem meču Lige šampiona pošto je danas bila slabija od Lajpciga sa 2:1 (1:1).Nije izgledalo da će Nemci uspeti da stignu do pobede, posebno za one koji su gledali utakmicu u prvih 40 minuta.PSŽ je briljirao, postigao gol na vreme preko Di Marije koji je izašao sam ispred golmana i uspeo da rutinski savlada Gulašija, nije se video izostanak nekoliko bitnih fudbalera poput Nejmara ili Mbapea.Imali su šansu i nakon igranja rukom u kaznenom prostoru Upamekana, Di Marija je mogao da donese 2:0 gostima, ali je Gulaši fantastično odbranio kazneni udarac.U 38. minutu gol u mreži Gulašija, ali je poništen zbog ofsajda Di Marije.I onda šok za goste, sjajan gol Nkunkua sa distanc e, šutirao je po zemlji neodbranjivo za Navasa.PSŽ je doživeo novi šok u 57. minutu kada je VAR pokazao na belu tačku, Marčinjak je konsultujući tehnologiju dosudio penal za domaćina, a Emil Forsberg je bio siguran, veoma jako je šutirao i Navas nije mogao ništa iako je pogodio stranu. Do kraja meča još problema za PSŽ, završili su meč sa igračem manje pošto je Idrisa Guej dobio drugi žuti karton, a na kraju je pocrveneo i Kimpembe.