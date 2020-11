LŠ (GRUPE F I H) - Očajan Mančester, Sergeja pogledala sreća!

Grupa F



Zenit je dočekao Lacio pred ograničenim brojem gledalaca, a gosti su stigli do veoma bitnog boda u borbi za drugu fazu ovog takmičenja.Bilo je 1:1 (1:0).Zenit je poveo na sjajan način, videli smo glavomet u kaznenom prostoru Lacija i na kraju Dzjuba asistira za Jerohina koji hvata volej - neodbranjivo za 1:0. Napominjemo i da je Lacio igrao bez ogromnog broja igrača među kojima su i Strakoša, Radu, Imobile, Lulić, Alberto, Eskalante i ostali, nekoliko njih ima i koronavirus.Ipak, to nije sprečilo Lacio da napadne, imali su svoje šanse i stigli su do zasluženog izjednačenja u 82. minutu golom Kaiseda, Lovren se okliznuo u odsutnom trenutku, golman ruskog tima nije imao šta da traži, odličan gol Kaiseda. Ovaj bod daleko više znači Laciju, Zenit je osvojio prvi ove sezone i morao je da stigne do sva tri ne bi li stigao do druge faze Lige šampiona. Ovako su pred nemogućom misijom.