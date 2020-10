LŠ (GRUPE F i H) - Halandove traume od Sergeja i veče Mančester junajteda u Parizu!

Grupa F



Lacio je savladao Borusiju u možda jednom od ključnih duela ove grupe, bilo je 3:1 za ekipu Simonea Inzagija.Domaćin je stigao do vođstva nakon amaterske greške Munijea, Korea je dodao do Imobilea koji pogađa bez problema u 6. minutu utakmice. Dilejni je imao šansu za Borusiju da izjednači, a na drugoj strani Lacio je iskoristio novu šansu. Luis Alberto je izveo korner, Luiz Felipe je šutirao i pogodio za 2:0. Haland je pokušavao za Dortmund da učini nešto više, ulazio je u šanse, ali nije uspevao da postigne gol. Sve do 71. minuta, Rejna je ubacio loptu u kazneni prostor, Haland je zakucao loptu u mrežu.