LŠ (GRUPE E i G): Barsa nadigrala neubedljivi Juve, minimalac Sevilje!

Grupa G



Juventus - Barselona 0:2 (0:1)

Ferencvaroš - Dinamo Kijev 2:2 (0:2)





Derbi drugog kola odigran je u Torin, gde je Barselona pobedila Juventus rezultatom 2:0.



Vodeći pogodak postigao je Dembele u 14. minutu, a Juventus je još i dobro prošao kada se pogleda koliko su Katalonci propustili šansi večeras. Konačnih 2:0 postavio je Lionel Mesi iz penala u 90. minutu.



Meč je definitivno obeležio baksuzni Alvaro Morata. Španac je postigao tri gola Barseloni, ali su mu sva tri poništena zbog ofsajd pozicije!



Nakon što su mu u prvom delu poništeni iz jasnijih ofsajda u 15. i 30. minutu, u 55. je bio na korak od gola, ali i u ofsajdu!



Opet je asistent bio Kudrado, Morata je samo skrenuo u mrežu, ali je VAR signalizirao, Španac je za nekoliko centimetara bio najbliži golu.



Barselona je bila daleko bolji rival u prvom poluvremenu i Juventus je mogao da bude srećan što je bilo samo 0:1. Katalonci su odmah na početku imali dve šanse, Pjanić je testirao Ščesnija sa distance, u nastavku akcije Grizman je umalo polomio stativu.Katalonci su poveli u 14. minutu, Mesi je sjajno uvideo i promenio stranu dugom loptom, Dembele je imao dovoljno prostora, zalomio je rivala raspalio po lopti, a ona je usput do gola zakačila Bonućija i završila u rašljama. Ubrzo je Juve uzvratio, Morata je dao gol, ali je on opravdano poništen zbog ofsajd pozicije. Španac je potom postigao još jedan lep pogodak, ali je ponovo bio za korak u ofsajdu, još jedan pogodak je opravdano poništen.Barsa je do poluvremena imala još dve odlične šanse, Grizman je petom maestralno ostavio Mesiju, koji iz svoje pozicije polulevo šutira pored gola. Potom je Mesi povukao kontru, u pravom trenutku dodao Dembeleu koji je preterao u driblinzima, potom je otvoren šut imao Grizman, ali je i on doneo lošu odluku u situaciji koja je morala da bude gol.