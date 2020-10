LŠ (GRUPE B I C) - Neverovatno "čupanje" Reala, silni "Građani"!

Sin legendarnog Lilijana Tirama, velikog prijatelja Zinedina Zidana, je umalo srušio upravo - Zinedina Zidana.Igrao je fantastično mladi momak Markus Tiram koji ima samo 23 godine, iskoristio je svoje šanse i postigao dva gola danas za 2:0.Real je odigrao očajnu utakmicu, umalo doživeo i drugi poraz na drugom meču ovosezonskog izdanja LŠ, a vredno pomena od šansi jeste jedino prečka koju je pogodio Asensio. Pred kraj je priretio i Azar, ali je jasno da je bezopasan u ovom trenutku.Pišemo umalo, jer se Real - izvadio u finišu.Imao je Zidan velikih problema i prilikom sastavljanja tima, recimo i to da je Vaskez igrao desnog beka, ali to nije opravdanje za još jedan slab rezultat u Ligi šampiona gde je Borusija odigrala fantastičan meč.Posebno Plea i Tiram, prvopomenuti je stvarao šanse svojim saigračima, drugi je realizovao.Prvi gol u 33. minutu, iskoristili su šansu domaći, odlično je Plea proigrao Tirama koji iz prve pogađa za 1:0 . Drugi u 58. minutu, odlična akcija po desnoj strani, Plea šutira, Kurtoa odbija na nogu Tirama koji ne greši za konačnih 2:0

Real je uspeo da smanji rezultat na samom kraju utakmice preko Karima Benzeme, dao je Francuz tračak nade gostima da mogu makar do izjednačenja . Igrao se 87. minut.

To se i desilo. Kazemiro u trećem minutu nadoknade donosi bod svom timu . Modrić je maestralno centrirao, Ramos još bolje skočio i odradio veći deo posla, a Brazilac je poslao loptu u mrežu.



Luka Jović danas bez minuta.



Grupa C



Porto je stigao do prve pobede ove sezone u Ligi šampiona i to protiv Olimpijakosa na svom terenu.Prvi gol na ovom meču videli smo na samom početku, već u 11. minutu i ide na dušu odbrani Olimpijakosa. Izgubili su loptu gde nije trebalo, Bušalakis je uradio nešto što se ne sme, a nije prošlo ni dve sekunde otkako je izgubio loptu, ona je bila u mreži. Ušao je i Marko Grujić u 70. minutu utakmice za Porto koji je do kraja meča postigao još jedan gol.Igrao se 85. minut kada je Serđo Oliveira poslao loptu iza leđa golmana gostiju za konačnih 2:0