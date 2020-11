LŠ (Grupe A i D): Tadić i Žota su majstori igre, munjeviti Bajern

Liverpul i Ajaks ostvarili su pobede u mečevima 3. kola grupe D u Ligi šampiona.







Liverpul je prilično lako došao do pobede na gostovanju Atalanti slavivši sa ubedljivih 5:0 u Bergamu.





GRUPA D

Atalanta - Liverpul 0:5

Midjeland - Ajaks 1:2

Rezultat se dugo nije menjao, sve do 65. minuta kada se Antoni ponovo upisao u strelce, ali je ovaj pogodak poništen zbog ofsajda.





GRUPA A

Lokomotiva - Atletiko 1:1

Red Bul Salcburg - Bajern 2:6

Salcburg nije padao, a nagrada je stigla u 66. minutu kada je Okugava posle odličnog pasa saigrača lako rešio situaciju pred golom Bajerna.





Videvši da je vrag odneo šalu, Tomas Flik je na teren poslao Leroja Sanea i Havija Martineza na 15 minuta pre kraja.





Upravo su u ovom periodu Bavarci postigli čak četiri gola. Džerom Boateng je u 79. minutu doneo vođstvo Bajernu, a do kraja su pogađali Sane u 83, Levandovski u 88. i Teo Ernandez u drugom minutu nadoknade vremena,



koji je nešto ranije igrao 1:1 protiv Lokomotive u Moskvi.

Bajern je posle ubedljive pobede došao do pet bodova više u odnosu na drugoplasirani Atletiko,





Kao što smo već navikli od njega,je blistao i ove večeri, ovoga puta naročito jer je postigao het-trik.U 16. minutu je sjajno istrčao pred gol Sportiela i maestralno ga prebacio na asistenciju Aleksander-Arnolda.Zatim je nakon 17 minuta ponovo upisao u strelce, ovaj put na asistenciju Džoa Gomeza.Fenomenalno je tokom prijema izbacio protivnika i sa lakoćom iz prve pogodio bliži ugao Atalantinog gola.Već u 47. minutu prednost je uvećana golomnakon sjajnog solo prodora i izvrsnog udarca levom nogom, a u strelce se upisao isamo dva minuta kasnije.Na odličan pas Salaha Senegalac je bez problema savladao Sportijela.A zatim je ponovo na scenu stupio Žota i u 54. minutu posle asistencije Manea postigao svoj treći gol na meču.Ajaks je zahvaljujućistigao do pobede u Danskoj na gostovanju Midjelandu 2:1.Već posle 45 sekund "kopljanike" je u vođstvo doveo Antoni posle sjajne asistencije Tadića, a kapiten Ajaksa se i sam upisao u strelce u 13. minutu.Domaći su posle pet minuta smanjili prednost vrlo lepim golom mladog napadača, a isti fudbaler je već u 21. minutu mogao da izjednači rezultat, ali je golman dobro intercenisao.Već u četvrtom minutu stavljeno je do znanja gostima iz Minhena da su došli na "klizav teren".Strelac vodećeg gola za Salcburg bio je mladi napadač, ali je Robert Levandovski u 21. minutu sa penala uspeo da anulira vođstvo domaćih.Beriša je iskoristio odbitak nakon šuta saigrača savladavši Manuela Nojera, dok je Levandovski bio precizan sa penala posle prekršaja nad Tomasom Milerom.Bajern je u 44. uz dosta sreće stigao do prednosti nakon autogola Kristensena posle centaršuta Milera.