LŠ (GRUPE A i C): Bajern razorio i Simeoneovu tvrđavu, preokret Sitija, gori Pirej!

Bajern Minhen je bez dileme daleko najbolji tim u Evropi, što je dokazao večeras protiv Atletiko Madrida. Na Alijanc areni bilo je 4:0, blistao je dvostruki strelac i asistent Koman, dok su po gol dali Gorecka i Toliso. Ranije danas u ovoj grupi Salcburg i Lokomotiva su odigrali 2:2.



U grupi C, Siti je posle preokreta pobedio Porto sa 3:1, dok je Olimpijakos u nadoknadi srušio Olimpik Marsej - 1:0.



U drugom poluvremenu, posle samo tri minuta Žoao Feliks je postigao pogodak, ali je on poništen zbog ofsajd pozicije.



Grupa C



Mančester Siti - Porto 3:1 (1:1)



Olimpijakos - Olimpik Marsej 1:0 (0:0)



Mančester Siti je slavio na startu sezone, ali je opet pokazao svoje slabosti.



Opet je odbrana Sitija pokazala svoju neverovatnu slabost, u 14. minutu, Kanselo je predao loptu u noge Luisu Dijazu na nekih 45 metara, a isti igrač je bukvalno vukao sve do šesnaesterca, niko ga nije napao kako treba, iako je čak pet igrača Sitija bilo ispred njega u jednom momentu. Dijaz je to iskoristio i išao do kraja i pogodio dalji ugao za 0:1. U 21. minutu sudija je pokazao na penal, onda se oglasio VAR, pa je morao da proveri, ali opet je pokazao na belu tačku. Siguran izvođač najstože kazne bio je Aguero za 1:1.Siti je nastavio da pritistika i dominira, ali je do drugog gola čekao sve do 65. minuta, kada je Gundogan maestralno izveo slobodan udarac za 2:1