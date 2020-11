LŠ (GRUPE A i B) - Nikolić se izvukao, Bavarci u osmini finala, Vidal srušio svoje!

Grupa A



Bavarci su u osmini finala, kao što se i očekivalo. Večeras su savladali Salcburg po drugi put za četvrtu pobedu u grupi u isto toliko mečeva.Daleko od toga da je Bajern bio nadmoćniji rival od Salcburga, jednostavno su imali daleko više iskustva i realizovali su svoje šanse za razliku od protivnika.Bajern je poveo u 43. minutu preko Levandovskog, iskoristio je odbitak golmana i poslao loptu u mrežu . Prethodno je Sobošlai imao kolosalnu šansu, ali je poslao loptu nebu pod oblake u 35. minutu u situaciji 1 na 1.Dosta sreće za Bajern i u 52. minutu kada je Koman uspeo da se izbori za udarac, šutirao, a Vober je promenio smer lopti i ona je završila u golu. Roka je za Bajern dobio drugi žuti karton u 66.minutu, ali to nije sprečilo Bavarce da ponovo postignu gol, samo dva minuta kasnije strelac je bio Sane. Bila je to fantastična akcija, Koman je asistirao, a Sane pogodio glavom Gosti do smanjenja rezultata dolaze u 73. minutu kada je Beriša dobro reagovao nakon asistencije Kristensen a.