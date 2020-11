LŠ (GRUPA F) - Majstor Imobile i "Halandomanija", Borusija i Lacio na pragu osmine finala!

Lacio - Zenit 3:1



Inače, Halandu je ovo bio 15. gol na 12. utakmici u Ligi šampiona.



U drugom meču ove grupe ekipa Lacija je stigla do veoma bitna tri boda i to na svom terenu protiv Zenita.Briljirao je Ćiro Imobile, strelac dva gola danas, a prvi je bio prosto briljantan.Igrao se 3. minut, Imobile je primio loptu na 20-ak metara od gola, niko se nije nadao da bi mogao ovako jako da opali i da smesti loptu u mrežu, a da se golman nije ni pomerio. Fantastičan gol Lacio je bio bolji tim i bez Sergeja Milinković-Savića koji je zaražen koronavirusom, a do vođstva od 2:0 stigli su već u 22. minutu utakmice. Bila je to polukontra Lacija, Korea je poslao povratnu loptu za Parola koji gađa po zemlji sa 25 metara i pogađa Imao je šampion Rusije sreću da smanji odmah rezultat. Samo tri minuta nakon gola Lacija eto i gola u njihovoj mreži, Dzjuba je strelac nakon odlične akcije svog tima.U drugom poluvremenu Zenit je stvarao šanse, ali i Lacio takođe. Ipak, jedini gol smo videli iz penala u 55. minutu. Imobile je bio oboren, upravo je on pristupio izvođenju penala i p ogodio je za konačnih 3:1