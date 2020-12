LŠ (B i D): Lukaku spasao i Inter i Real, Ajaks i Atalanta će igrati "finale" za 1/8!

Liverpul je pobedio Ajaks i overio prvo mesto u grupi, a Atalanta remijem sa Midjtilandom propustila da pobegne Holanđanima na +3.



U poslednjem kolu, Ajaks mora da pobedi Atalantu, a Inter i Real da savladaju Šahtjor i Menhengladbah kako bi zajedno prošli dalje. U prevodu, čeka nas ludnica.

I večeras smo videli mnogo uzbuđenja, ali je apsolutni heroj večeri Romelu Lukaku koji je sa dva gola izvukao pobedu Intera u Menhengladbahu i sačuvao nadu Interu da se plasira u osminu finala.



Grupa B



Borusija Menhengladbah - Inter 2:3

Šahtjor - Real Madrid 2:0

Plea je potom postigao i treći pogodak, ali je VAR signalizirao ofsajd i tako sačuvao i Inter i Real, a Borusija sada ne sme da izgubi u Madridu u poslednjem kolu ako želi da prođe dalje..



Grupa D

Liverpul - Ajaks 1:0

Atalanta - Midtjiland 1:1



Jirgen Klop je pre ovog meča ostao i bez Alisona, pa je odlučio da šansu pruži debitantu, 21-godišnjem Keleru, koji je u Liverpulu još od 2016. godine. Ostatak ekipe je očekivan, vratio se Matip, igrao je u tandemu sa Fabinjom, napad su predvodili Mane, Salah i Žota, a od rezervista igrali su Vilijams na desnom beku i Kurtis Džons.Iako nije bilo golova, bilo je još kako uzbuđenja pred oba gola u prvom poluvremenu. Kurtis Džons je imao dve dobre prilike, pogodio je stativu, ali na pauzu se otišlo bez pogodaka.Početak drugog dela igre pripao je gostima, Entoni je imao prvu šansu, istakao se golman Keler, a potom je Neres pogodio spoljni deo stative.Kazna je stigla minut kasnije i to posle katastrofalne greške golmana Onane, koji je loše procenio let lopte, a Kurtis Džons je to kaznio i pogodio prazan gol sa druge stative. Do kraja, Liverpul je mogao da dođe i do ubedljivije pobede, ali je i ovo bilo dovoljno za overu prvog mesta.